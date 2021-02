Samlet blå blok opfordrer til forsvarlig genåbning

En samlet blå blok vil have mere af Danmark lukket op igen og opfordrer regeringen til "at tænke i muligheder frem for kun begrænsninger".

Det sker i et brev til statsminister Mette Frederiksen (S). Brevet er underskrevet af formændene for Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

- Nu er tiden kommet til, at vi tager ansvar for en forsvarlig genåbning, skriver de.

- Regeringen har ikke været sen til at stille sig forrest, da landet lukkede ned. Det kniber mere med genåbningen.

Søren Pape, formand for De Konservative, uddyber, at brevet er nødvendigt, "fordi ingen af støttepartierne presser regeringen for alvor".

- Det bedste, som vi kan gøre, er at vise, at vi er nogle partier, der presser på, og gerne vil videre. Hvorfor skal hele Danmark straffes, fordi der er nogle få steder, hvor smitten ikke er under kontrol, siger Søren Pape til Ritzau.

Derfor ønsker blå blok, at regeringen ser mere kreativt på, hvordan man kan åbne for nogle ting, i stedet for at regne på store genåbninger.

- Der mangler noget vilje fra regeringen. De er alt for forsigtige. Det er mangel på forståelse for, hvad der rammer befolkningen i øjeblikket. Der synes jeg, at de er for langsomme og for forsigtige, siger Søren Pape.

Han peger på, at unge har det skidt, og butikkerne bløder.

Konkret foreslår de fem partiledere blandt andet, at unge skal tilbage på deres efterskole efter vinterferien.

Også ved butikkerne kan der tænkes i fleksible løsninger, hvor afstandskrav kan overholdes, lyder det.

Brevet kommer oven på fredagens følgegruppemøde med Folketingets sundhedsordfører. Her blev ordførerne ikke præsenteret for beregninger for, hvordan man kan genåbne Danmark.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har torsdag bedt en referencegruppe om beregninger for, hvad det vil betyde for smitteudviklingen, hvis man henholdsvis åbner for de ældste skoleelever, detailhandlen eller laver regionale genåbninger.

Men de beregninger ligger altså ikke klar endnu.

Søren Pape understreger dog, at brevet fra blå blok blev aftalt onsdag.