Samlet bagland bakker op om Fock efter turbulent periode

Politiske kommentatorer som Erik Holstein og Hans Engell har allerede svunget øksen over partiet og er sikre på, at partiet er dødt inden eller under næste folketingsvalg.

Men partiets bagland, som også stemte Josephine Fock ind som leder af partiet foran blandt andre Rasmus Nordqvist og Theresa Scavenius i februar, står sammen om at bakke lederen op mandag aften, efter den tumultariske dag for partiet.

- Alle storkredse bakker op om Josephine Fock, har jeg fået besked om, siger Bina Seff, der er forperson i partiets kreds i Nordsjælland.

Forpersoner fra storkredsene har ifølge Bina Seff talt sammen mandag.

Siden et flertal af medlemmerne 1. februar stemte Josephine Fock ind som Alternativets nye leder, har partiet befundet sig i et sandt stormvejr.

Først stod det klart, at de fem folketingsmedlemmer ønskede Rasmus Nordqvist som ny leder.

Senere i februar fortalte fire anonyme kilder i Information, at de havde oplevet grænseoverskridende opførsel fra Josephine Fock. Hun skulle blandt andet have rusket i folk, da hun var medlem af Folketinget fra 2015-2018.

Fock har selv afvist beskyldningerne.

Lørdag udtrykte en splittet hovedbestyrelse tillid til Fock som leder.

Og mandag aften er der så entydig opbakning til lederen fra baglandet. Blandt andet skriver forperson i Alternativet Sydjylland Linda van Asperen i en mail til Ritzau:

- Der er og har altid været sindrig jysk ro i Alternativet Sydjylland, og vi glæder os til at se fremad.

- Vi har tillid til, at Josephine Fock som politisk leder kan føre os videre, og vi er glade for nu at kunne arbejde videre for Alternativets vigtige politiske projekt, står der blandt andet.

Alternativets Bina Seff er overbevist om, at partiet kan fortsætte - også efter det næste folketingsvalg - på trods af de fire medlemmers exit mandag.

- Det kom som en overraskelse, men vi er fortrøstningsfulde. Vi har en masse politik, vi kan bygge videre på. Vi har 500-600 siders politik, som er udviklet af baglandet, og som vi står bag og glæder os til at realisere.

- Der er en masse aktive medlemmer, og der er jo mange måder at være politiker på. Man behøver ikke at sidde i Folketinget. Vi laver arbejdet ude i landet, siger Bina Seff.