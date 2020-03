Salling Group udbetaler stort millionbeløb til leverandører

Det skriver dagligvarekoncernen i en pressemeddelelse.

- Vores initiativ bidrager straks til at forbedre mindre virksomheders likviditet, og det er et af vores bidrag til, at Danmark kan bevare flest mulige arbejdspladser på den anden side af Corona-krisen, siger Per Bank, administrerende direktør i Salling Group.

Nogle leverandører mangler ifølge Per Bank eksempelvis likviditet, fordi deres salg er gået ned, eller de har solgt mere end normalt, hvilket medfører, at de skal ud at købe ekstra råvarer.

Han fortæller, at der går en til to dage før leverandørerne får pengene.

- Nogle skulle første have haft pengene om 45 dage, og for ikke at vente på en masse bureaukrati betaler vi pengene inden for de næste par dage, siger han.

Udbetalingen dækker både de, som leverer varer og ydelser til Salling Group. Det er eksempelvis i forbindelse med rengøring eller produktionen i bager -og slagterafdelinger, fremgår det af pressemeddelelsen.

Per Bank, administrerende direktør, siger også, at der i fremtiden kan komme lignende håndsrækninger fra koncernen.

- Det kan vi sagtens finde på. Hvis der om en måned er et lignende behov, ser vi på det igen, siger han.