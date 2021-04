Salget af lydbøger er eksploderet under coronaudbrud

Der har været større interesse for bøger i 2020, og særligt salget af lydbøger er gået i vejret.

Det viser en opgørelse fra Danske Forlag, der er interesseorganisation for landets forlag.

Samlet steg omsætningen fra forlagene med 5,6 procent til 1774 millioner kroner, når man sammenligner med 2019. Det dækker både over fremgang inden for skønlitteratur, fagbøger og børnebøger.

Der har været 1,1 procent fremgang i salget af trykte bøger, mens salget af lydbøger er steget med hele 58 procent.

Samlet set fylder de trykte bøger dog fortsat mest i salget og udgør 74 procent af omsætningen hos forlagene, mens lydbøger udgør omkring ni procent.

Formand for Danske Forlag Lars Boesgaard hæfter sig ved, at nedlukningen har sat turbo på udviklingen inden for lydbøger.

- En omsætningsstigning i et år med nedlukninger og coronarestriktioner vidner om stor interesse for læsning og fordybelse, og vi glæder os over, at bogsalget er kommet godt og styrket igennem 2020.

- Nedlukninger har accelereret efterspørgslen efter især lydbøger, men det positive er, at det ikke skete på bekostning af den trykte bog, som har bevaret en stærk position, siger han i en pressemeddelelse.

Nedlukningerne i 2020 har medvirket til, at det fysiske salg hos landets boghandlere er faldet med 3,3 procent det seneste år.

Det skal også ses i lyset af, at kæden Arnold Busck gik konkurs sidste år.

Til gengæld er der blevet solgt 24 procent flere bøger på nettet i 2020.