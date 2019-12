Salg af biler for millioner kan koste forhandlere dyrt

I alt har de aarhusianske bilforhandlere taget imod kontante betalinger på 50.000 kroner eller derover for 40 millioner kroner, lyder det i anklageskriftet.

147 gange har en 42-årig kvinde og en jævnaldrende mand brudt loven, der skal bekæmpe hvidvaskning af penge. Det mener i hvert fald anklagemyndigheden, der har rejst tiltale mod de to forhandlere af biler.

Loven siger, at erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke må tage imod kontante beløb på over 50.000 kroner.

Det skal forhindre, at kriminelle kan vaske sorte penge hvide uden at efterlade sig et transaktionsspor.

Men i en periode fra 1. august 2013 til 30. juni 2015 har bilforhandlerne ifølge anklagen altså brudt loven stribevis af gange i forbindelse med bilsalg.

Mandag behandler Retten i Aarhus straffesagen mod kvinden og manden, og der ventes at falde dom i sagen denne dag. Hvis bilhandlerne bliver kendt skyldige og dømt, risikerer de en bøde.

Advokat Peter Secher, der repræsenterer den ene af de tiltalte, har tidligere oplyst, at hans klient nægter sig skyldig.

Helt overordnet mener advokaten, at lovgivningen i sin nuværende form kan få visse erhvervsdrivende i klemme.

- Problemstillingen er, at der er visse typer af forretning, hvor man per automatik tager imod kontanter, eksempelvis ved grænseoverskridende bilhandel, har han tidligere forklaret i forbindelse med sagen.

Derfor har mange bilhandlere en hel legitim interesse i, at handlen kan foregå kontant, slog han videre fast.

Det sker fra tid til anden, at domstolene behandler sager som den i Aarhus.

Eksempelvis blev en kok sidste år idømt en bøde på på 5000 kroner, fordi han modtog 53.000 kroner i kontanter for at have lavet mad til en sølvbryllupsfest.

En østjysk bilforhandler fik tidligere i år en bøde på 280.000 kroner i Højesteret for at have overtrådt loven 28 gange. I den oprindelige sag ved byretten blev firmaet idømt en bøde på 3,5 millioner kroner.