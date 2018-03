Sagsøger: DF-frifindelse sender Danmark i forkert retning

- Med sagen har vi prøvet at sige, at grænsen er her - at man ikke kan kalde andre terrorister, fordi det passer i den politiske dagsorden.

- Men det har Højesteret ikke bekræftet, siger han.

I annoncen, som i 2013 blev trykt i Jyllands-Posten og Kristeligt Dagblad, oplister DF 685 navne på kommende danske statsborgere under overskriften: "Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed".

Baggrunden for annoncen var, at DF ville problematisere, at én af de nævnte kunne opnå statsborgerskab, selv om han af PET var under mistanke.

Da PET ikke ville oplyse den mistænktes navn, valgte DF at opliste samtlige navne.

Det fik 15 af de nævnte til at lægge sag an mod DF for æreskrænkelser, og det fik de medhold i i både by- og landsretten.

Her blev DF dømt ti dagbøder à 10.000 kroner og en erstatning til hver af de 15 sagsøgere på samme beløb.

Højesteret omstødte dog torsdag dommen. Det overraskede også sagsøgernes advokat, Martin Cumberland, som vil tage sagen videre til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

- Det er så principielt. Denne sag har aldrig handlet om penge, men om anstændighed, sund fornuft og mine klienters behov og ønske om genoprejsning, har Martin Cumberland forklaret til Ritzau.

Den overbevisning deler Andrés Valderrama.

- Det handler ikke om 15 personer, men om hele befolkningen. Det handler om, hvor langt et politisk parti eller magtfulde kan eller ikke kan gå, siger han.