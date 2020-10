Sager om brud på opholdsforbud skal for Østre Landsret

Den 26. april fik tre personer hver en bøde på 2.500 kroner for at bryde opholdsforbuddet på Islands Brygge i København.

Københavns Byret slog i dommene i september fast, at der ikke blev ført det fornødne bevis for, at de tre "kunne eller burde kunne se de opsatte skilte om opholdsforbuddet eller på anden måde burde have været bekendt med det".

De tre personer - to kvinder og en mand - fortalte i retten, at de ikke lagde mærke til skiltene den søndag i april.

En af dem - 28-årige Laura - fik en bøde om eftermiddagen, da hun satte sig med en veninde og fik en kop kaffe.

- For mig var det en principsag. Jeg synes ikke, at skiltningen var tilstrækkelig på den dag, hvor jeg gik på Islands Brygge, sagde hun efter frifindelsen.

Men nu kan dette argument igen blive aktuelt, når Østre Landsret skal afgøre sagen.

Ifølge vicestatsadvokat hos Statsadvokaten i København, Anders Riisager, er det ikke sagernes størrelse, der har fået anklagemyndigheden til at anke.

- Vi mener, at sagerne er af så principiel karakter, at landsretten skal tage et kig på dem, siger han.

Og det har Procesbevillingsnævnet været enig i og har derfor givet grønt lys til anken.

Sagerne var de første af sin slags, som kom for retten.

Opholdsforbuddet på Islands Brygge trådte i kraft lørdag 25. april klokken 21 og varede til 1. maj. Det indebar, at det var ulovligt at tage ophold i området, men i orden at gå igennem.

Politiet opsatte 50 laminerede skilte i A3-størrelse og 50 A4-skilte for at advare om forbuddet. Desuden kom kommunen med tre store plakatstandere.