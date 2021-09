Sager om afviste udlændinge kan blive genoptaget

En indvandringsprøve, der har været brugt i sager om ophold for religiøse forkyndere og i sager om familiesammenføring, var sværere end loven tillod, og derfor vil Udlændinge- og Integrationsministeriet nu genbehandle sagerne.

Det skriver Jyllands-Posten.

Det drejer sig om ti sager om familiesammenføring og tre sager om religiøse forkyndere. Derudover kan der være medfølgende familiemedlemmer, som er berørt, oplyser ministeriet ifølge Jyllands-Posten.

- Sager, hvor der er meddelt afslag på forlængelse af en opholdstilladelse, alene med henvisning til, at udlændingen ikke har bestået indvandringsprøven, skal genoptages, skriver ministeriet i et svar til Folketinget.

Udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) har allerede beklaget sagen.

Fejlen blev opdaget, da Folketinget ville hæve prøvens sproglige niveau. Her viste det sig, at dele af prøven allerede var så svær, som politikerne ønskede. Til gengæld var den i strid med loven.

Avisen har talt med et kristent medlem af mormonkirken, amerikanske Lui Wolfgramm, der sammen med sin hustru var på et 18 måneders ophold i Danmark ved trossamfundet Jesu Kristi Kirke.

Han fik to fejl for meget i sprog- og vidensprøven, og parret blev sendt tilbage til USA midt i opholdet.

Siden har det vist sig, at prøvens sproglige del altså var sværere end tilladt.

Prøven har også været anvendt i familiesammenføringssager i halvandet år fra 2010 til 2012.

Udlændinge- og Integrationsministeriet skal ifølge avisen nu i gang med at lokalisere de berørte personer.

I første omgang skal ministeriet finde ud af, om de overhovedet ønsker at få deres sager genoptaget.

Hvis de vil det, vil myndighederne behandle deres prøve på ny og i denne omgang se bort fra de dele af prøven, som var sværere end tilladt.

Lui Wolfgramm mener, at skaden er sket, siger han til avisen.

- Jeg vil hellere bare lade den ligge. Jeg har tilgivet den danske regering, siger han.

Kim Pedersen Nyberg, der er seniorrådgiver i Ægteskab uden Grænser, mener, at det er for sent, sagerne bliver genoptaget. De fleste har "sikkert fundet andre veje", siger han til Jyllands-Posten.

Professor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet bemærkede i juli, at der har været tale om en ulovlig praksis, og at sagen er "alvorlig og indgribende" for de berørte borgere.