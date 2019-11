Sag om vestjyske elmaster ender igen på ministerens bord

En række partier vil have svar på, om det er muligt at lægge vestjysk højspændingsforbindelse i jorden.

Flere partier kræver en ny politisk behandling af den 170 kilometer lange højspændingslinje, som skal hænge i luften på master ned gennem Vestjylland.

Det skriver Jyllands-Posten tirsdag.

Desuden har Enhedslisten kaldt klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) i samråd om projektet.

Det sker, efter at Jyllands-Posten har afdækket, at udenlandske eksperter stik imod den officielle fortælling finder det teknisk muligt at lægge forbindelsen i jorden, hvis der afsættes de fornødne investeringer.

En pointe, som stod på en af de sidste sider i eksperternes rapport. Senest er det kommet frem, at staten fik rettet i konklusionen i rapporten, der ellers er blevet omtalt som "uvildig".

- Jeg tøver ikke med at sige, at det er en skandale, siger folketingsmedlem Henning Hyllested (EL), der har fulgt sagen tæt.

Han hæfter sig ved, at Dan Jørgensen på et samråd i september sagde, at det teknisk ikke er muligt at grave forbindelsen ned.

- Jeg har virkelig tryktestet det her i mit system, understregede ministeren.

Enhedslisten kræver blandt andet svar på, om Folketinget har fået "den fulde sandhed om de tekniske muligheder".

Den vestjyske linje hænger sammen med en politisk aftale fra 2016, som S, V, DF, LA, R, SF og K stod bag.

Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er blandt de partier, som ønsker sagen genåbnet. De Konservative vil have nedgravet så meget som muligt, men tvivler på, at det kan lade sig gøre.

I Venstre lægges linjen af eksminister Lars Chr. Lilleholt.

- Hvis der er nogen fagfolk, som mener, at det kan gøres anderledes, og at der findes endnu bedre løsninger, så er det oplagt at tage fat i klimaministeren, og så tager vi også stilling til det, meddeler han.

Klima- og energiminister Dan Jørgensen har det ikke været muligt at få en kommentar fra, oplyser Jyllands-Posten.