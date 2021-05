Sag om britisk kvindes død i Danmark genoptages

Sagen om en britisk kvindes død i et sommerhus ved Nørre Nebel på den jyske vestkyst skal undersøges på ny af en britisk myndighed.

Det skriver Manchester Evening News ifølge Ekstra Bladet.

Paula Leeson blev fundet død i en swimmingpool ved sommerhuset i 2017. Dansk politi mente ikke i første omgang, at der var foregået noget mistænkeligt. Men nye undersøgelser fortaget af britisk politi førte til, at hendes ægtemand blev sigtet og tiltalt for drab.

Motivet var økonomisk, blev det hævdet. Han havde tegnet syv livsforsikringer på sin hustru, som er fra en velstående familie.

Ved den efterfølgende straffesag blev manden frifundet i Manchester i marts i år.

Nu skal omstændighederne omkring dødsfaldet imidlertid på ny gennemgås. Det vil ske ved et retsmøde i South Manchester Coroners' Court i Stockport til december.

Ved retsmødet vil repræsentanter for seks forsikringsselskaber, hvor livsforsikringerne blev tegnet, være til stede som parter. Samme status har den afdødes familie samt politiet.

Den frifundne mands advokat havde argumenteret imod en undersøgelse ved den særlige retsinstans, som undersøger dødsfald.

Der er ikke beviser, som rokker ved, at dødsårsagen var drukning, mener advokaten ifølge Manchester Evening News.

Ekstra Bladet har tidligere interviewet en dansk retsmediciner, Peter Mygind Leth. Han oplyste, at der var undren over blødninger i halsen og over omstændighederne ved den britiske kvindes død.