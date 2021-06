Sag med fængselskrav mod erfaren advokat er udsat igen

En erfaren forsvarsadvokat var tirsdag mødt op ved Retten i Roskilde i håbet om, at han kunne få sit navn renset. Renset for anklager om, at han i forbindelse med en drabssag i fjor to gange skulle have videregivet fortrolige oplysninger.

Men sagen er blevet udsat på grund af nogle juridiske uklarheder. Sagen er også tidligere blevet udsat, fordi en anklager, der var indkaldt som vidne i sagen, skulle møde i retten i en stor sag om spionage og terror samme dag.

Den tiltalte advokat var derfor også stærkt utilfreds med, at dommer Peder Johannes Christensen og hans to domsmænd fulgte en begæring fra specialanklager Susanne Bluhm om at udsætte sagen igen.

Dommer Christensen er i øvrigt en såkaldt sættedommer, som normalt er hjemmehørende i Holbæk retskreds. Men på grund af rettens habilitet - advokaten fører normalt mange sager i Roskilde - har man valgt at tilkalde en dommer fra naboretskredsen.

- For mig er denne sag en stor belastning. Specielt på grund af påstanden om rettighedsfrakendelse. Jeg synes jo godt, at anklagemyndigheden kunne have tænkt over dette. Og jeg hører ikke engang nogen undskyldning for, at man ikke har gjort det, lød det fra advokaten i retten.

Påstanden om rettighedsfrakendelse handler om advokatens ret til at arbejde med straffesager. Anklagemyndigheden vil have retten til at forbyde dette i en periode.

Advokaten er beskyttet af et navneforbud, da retten tidligere har vurderet, at det vil kunne skade hans omdømme, hvis hans navn kommer offentligt frem, inden sagen er afgjort.

Advokaten var i sommer forsvarer i en drabssag. I den sag sidder en mand varetægtsfængslet, og det har han gjort siden et retsmøde i juli. Et retsmøde, som af hensyn til politiets efterforskning af sagen var lukket for offentligheden.

Anklagemyndigheden mener, at advokaten har videregivet oplysninger, som er kommet frem under det retsmøde, til den fængsledes kæreste. Derudover er advokaten anklaget for at have fortalt den fængsledes far om oplysninger fra en politiafhøring.

Advokaten afviser pure, at han har brudt loven, og han var sammen med sin forsvarer, advokat Kristian Mølgaard, mødt op med en forventning om frifindelse.

Men netop fordi anklagemyndigheden har anklaget advokaten for at bryde sin tavshedspligt, så er han nervøs for at afgive forklaring i sagen.

For ved en forklaring ville han risikere at komme ind på oplysninger fra det lukkede retsmøde, som han allerede er tiltalt for at have lækket informationer fra.

Problematikken fik dommer Christensen til at hæve retten midlertidigt, mens anklager og forsvarer overvejede mulighederne. Efter pausen begærede anklager Susanne Bluhm sagen udsat.

Kristian Mølgaard protesterede på vegne af sin klient og forlangte, at sagen måtte gennemføres.

- Denne her sag er i sin substans fuldstændig ødelæggende for min klient og hans erhverv, tordnede Mølgaard.

Sættedommeren og hans domsmænd var imidlertid enige med anklageren og udsatte sagen. Anklagemyndigheden blev dog instrueret om, at man får klarlagt, hvorvidt oplysninger fra den anden straffesag kan offentliggøres, så sagen mod advokaten kan blive gennemført.