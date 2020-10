Sag fra Nordsjælland ledte til formodet vestjysk seriekrænker

Det var en sag fra Nordsjælland, der fik en stor sag om seksuel afpresning af op mod 169 kvinder til at rulle.

En 22-årig mand fra Varde-området er anklaget for 211 forhold i det 68 sider store anklageskrift.

- Det er den hidtil nok mest omfattende sag inden for sextortion, vi har set siger anklageren.

Rikke Brændgaard-Nielsen fortæller, at politiet har døbt sagen "Operation Sextortion".

Det er en sammentrækning af ordene "sex" og det engelske ord for afpresning "extortion."

Sagen startede ifølge anklageren hos politiet, da Nordsjællands Politi i maj 2018 modtog en politianmeldelse.

Det var en mor, der anmeldte, at hendes datter var blevet udsat for forsøg på afpresning på det sociale medie Yubo.

- Man sad med en enkeltstående sag. Der skulle en del efterforskning til for at sidde med den sag, vi sidder med i dag, siger Rikke Brændgaard-Nielsen.

Metoden var ifølge anklageren den, at den tiltalte tog kontakt til kvinderne, hvoraf den yngste var 11 år og den ældste 21.

Manden lokkede ifølge politiet kvinderne til at sende nøgenbilleder af sig selv.

Herefter truede han ifølge politiet kvinderne med at offentliggøre billederne.

Eneste måde at undgå det på var at sende flere krænkende billeder, hvor ofrene eksempelvis skulle indføre genstande i kønsdelen eller i anus.

Den 22-årige anvendte ifølge politiet forskellige navne, når han henvendte sig til kvinderne.

Men ved hjælp af ip-adresser, der på politiets forespørgsel blev udleveret fra to sociale medier, kom man på sporet af den 22-årige.

3. april 2019 ransagede politiet mandens bolig. Her fandt man blandt 12.000 videoer og 500 billeder - en del af dem med et seksuelt indhold.

Manden blev anholdt på baggrund af mistanke om afpresning af otte kvinder.

Nu begyndte et ifølge anklageren møjsommeligt arbejde for politiets efterforskere med at identificere kvinderne på billederne.

Det lykkedes at finde frem til 169 forurettede, hvoraf en del skal afgive forklaring i retten.

Manden har erkendt sig skyldig i store dele af anklagerne mod ham. Men han nægter sig skyldig i en anklage om voldtægt, ligesom han afviser at have kendt til alderen på de forurettede.

Sagen fortsætter onsdag med afhøring af manden. Der ventes først dom i sagen i december.