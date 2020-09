Sæson for påkørsler: Nu skal trafikdræbte dyr kortlægges

Men hvor mange dyr går til i trafikken, og hvad kan der gøres for at minimere antallet?

- Vi har en gammel undersøgelse fra 2002, der viser, at op imod fem millioner dyr bliver dræbt i trafikken hvert år.

- Det vil vi gerne gøre noget ved. Så vi starter med at lave en analyse for at finde ud af, hvor problemet er størst på statsvejene, siger biolog Christina Steenbeck, Vejdirektoratet.

Undersøgelsen vil have fokus på hjortedyr, odder, bæver og padder.

Man ved, at motorveje og hovedlandeveje ofte kan være barrierer for dyrene i landskabet.

Vejene hegner simpelthen dyrene inde på territorier, der ofte er for små til dem.

Eksempelvis er E45 Østjyske Motorvej en barriere for grævlinger. Det ses, ved at der er genetiske forskelle på bestandene øst og vest for motorvejen.

Det samme gælder for skovmåren.

Når dyrene forsøger at krydse vejene for at tage nye territorier i brug, risikerer de at blive ramt af forbikørende biler og lastbiler.

I første omgang skal forskere lave en beregning af, hvilke vejstrækninger der især virker som barrierer for dyrenes passage.

Men det er også planen, at man senere vil gøre brug af kunstig intelligens.

Det vil ske med hjælp fra kameraer på biler, som kan genkende påkørte og dræbte dyr.

- Vi bruger allerede teknologien i forbindelse med at kortlægning af nogle af de invasive plantearter, siger Christina Steenbeck.

Hun forventer, at den første kortlægning vil være klar i foråret.

- Vi vil på den baggrund lave en prioriteringsliste, så vi ved, hvor det bedst kan betale sig at bygge faunapassager, siger biologen.

På nyere veje er dyrenes passage mange steder tænkt ind, men det er ikke i samme grad tilfældet med den ældre del af vejnettet.

Dyrenes Beskyttelse oplyser, at man sidste år modtog i alt 11.716 henvendelser om påkørte hjorte via organisationens alarmcentral 1812.

Hver tredje henvendelse kom i efterårsmånederne oktober, november og december.