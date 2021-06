Særregler for fodboldtur til Baku ligger ikke klar i skuffen

Fodboldlandsholdet skal lørdag spille EM-kvartfinale i landet. Men rejser man ned og ser kampen, skal man indstille sig på at gå i coronakarantæne, når man vender hjem til Danmark.

Der er ikke umiddelbart udsigt til, at de danske myndigheder kommer til at lempe på reglerne og gøre det lettere for fodboldfans at rejse til Aserbajdsjan og hjem igen.

Sådan er meldingen fra Erik Brøgger Rasmussen, der er direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice. Han udtrykker ikke de store forventninger om, at karantænekravet vil blive ændret.

- Det ligger ikke lige i skuffen, at vi trækker sådan en undtagelse op, siger han.

De fans, der vil til Aserbajdsjan, skal i første omgang opfylde fem krav for at komme ind i landet, oplyser Erik Brøgger Rasmussen.

Først og fremmest skal man kunne fremvise en billet til kampen. Dernæst skal man være dansk statsborger samt kunne vise et pas frem, der er gyldigt i mindst tre måneder endnu.

Herefter skal man på forhånd have ansøgt og fået tildelt et visum af myndighederne i Aserbajdsjan. Dette kan gøres digitalt på nogle timer, forklarer Erik Brøgger Rasmussen.

Sidst, men ikke mindst, skal man i lufthavnen i Baku kunne fremvise et negativt resultat på en PCR-test, der er foretaget højst 72 timer tidligere.

De fans, der skal hjem fra Aserbajdsjan, vil blive mødt af krav fra de danske myndigheder ved indrejse.

Her er der krav om test ved indrejse. Som udgangspunkt er der også krav om ti dages isolation. Men her er der to vigtige undtagelser.

De personer, der er færdigvaccinerede eller tidligere har været smittede, er fuldstændig undtaget fra kravet om ti dages isolation.

Skal man alligevel i isolation, kan man på fjerdedagen tage en PCR-test. Hvis den er negativ, kan man stoppe sin isolation.

Endelig er der en chance for, at alle disse regler bliver overflødige. I dag er Aserbajdsjan nemlig betegnet som et "orange land".

Hvis dette ændrer sig inden lørdag, ændrer reglerne ved hjemkomst sig også.

- Den liste, som Aserbajdsjan skal stå på for at kunne skifte farve, skal revideres i den kommende uge. Det foregår i EU-regi, siger Erik Brøgger Rasmussen.

- Hvis smitten er tilstrækkelig lav, og EU vurderer, at det er forsvarligt, så kan det være, at vi kommer til at åbne, farve Aserbajdsjan gult, og så er der ikke noget problem.