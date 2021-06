Særligt unge mænd får skrottede vacciner

I knap en måned har det været muligt at skrive sig op til et skud med enten Johnson & Johnson eller AstraZenecas coronavaccine, og det har tusindvis af danskere benyttet sig af.

Det er firmaet Practio og dets læger, der står for at vaccinere, og som inden vaccinationen udfører digitale konsultationer med de personer, der skriver sig op.

Det er særligt mænd og flest af de unge af slagsen, der har gjort det.

- Vi ser, at der er flest, der er mellem 25-39 år, og det giver meget god mening, fordi det også er dem, der står bagest i vaccinationskalenderen, siger Jonas Nilsen, medstifter af Practio.

Faktisk er 78 procent af dem, der har fået en tilvalgsvaccine, mænd - resten er kvinder. Modtagerne er i gennemsnit 32 år.

I den konsultation, personer med et ønske om en tilvalgsvaccine skal igennem, kan lægen vælge enten at give grønt lys eller sige nej til at lade personen vaccinere.

11.211 borgere er blevet afvist, flest af dem kvinder.

Vaccinerne fra Johnson & Johnson og AstraZeneca blev taget ud af det officielle danske vaccinationsprogram på grund af en række sjældne blodpropper, der kunne relateres til vaccinerne.

I maj lød det fra Sundhedsstyrelsen, at der var brug for mere viden for at afgøre, om der er en forskel i risikoen for de sjældne blodpropper hos henholdsvis mænd og kvinder.

Johnson-vaccinen er klart den mest brugte hos Practio. Der har kun 286 indtil videre modtaget et stik med AstraZeneca.

Johnson & Johnson er både den, som borgerne helst vil have, og den som lægerne i de fleste tilfælde vil ordinere.

- Johnson & Johnson er kun ét stik mod AstraZenecas to stik, og så ser det ud til, at risikoen for bivirkninger nok er noget højere for AstraZeneca. Så derfor er der færre, som ender med at få en AstraZeneca-vaccine, siger Jonas Nilsen.

Mens der tidligere har været flere dages ventetid på konsultation og eventuel vaccine, er det ifølge Practio lige nu muligt at få en konsultation samme dag, som der bookes tid - og vaccinationen dagen efter.

Det skyldes, at flere og flere danskere bliver vaccineret eller har udsigt til at blive det igennem det nationale vaccinationsprogram. Det giver mindre rift om tilvalgsvaccinerne.

Vaccinationerne foregår i fem vaccinationscentre landet over med en samlet kapacitet på 10.000 vaccinationer om dagen. AstraZeneca gives dog kun i København.

Sundhedsstyrelsen er i gang med en revurdering af, om de to skrottede vacciner skal tilbage i det officielle vaccinationsprogram.