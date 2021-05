Særlig coronavariant fundet i Herlev - boligområde sat under lup

Der er fundet smitte med en særlig coronavariant blandt enkelte borgere, der bor i den sydlige del af Herlev, oplyser Herlev Kommune på sin hjemmeside. På baggrund af smitteudbruddet opfordrer kommunen alle beboere i området omkring Gåseholmvej, Stumpedal, Sønderlundvej og Engløbet til at blive testet i weekenden. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har informeret Herlev Kommune om smitten.

Bente Møller, der er overlæge og enhedschef hos styrelsen, oplyser til TV 2 Lorry, at der er tale om en mutation af den britiske coronavariant, som hedder E484K.

- Vi kan se, at der er flere husstande i et mindre boligområde, der har denne her dobbeltmutation. Derfor tænker vi, at der er sket en eller anden form for smitte, som ikke er åbenlys, og det er derfor, vi går ud og anbefaler, at personer, der bor i området, lader sig teste, siger hun til TV 2 Lorry.

Den britiske variant B117 er i øjeblikket den dominerende variant i Danmark. Men den dobbeltmuterede variant, E484K, ser sundhedsmyndighederne nu også en del tilfælde af, fortæller Bente Møller.

- Vi har tre parametre, vi altid kigger på, når vi ser de her nye varianter. Det ene er, om den er mere smitsom, mens de andre to er, om sygdommen er mere alvorlig, og om den mere følsom over for vaccine.

- Når der er mistanke om, hvorvidt en variant kan påvirke de her parametre, så er vi særligt opmærksomme og igangsætter en intensiv smitteopsporing for at få det stoppet, siger hun.

Den intensiverede smitteopsporing i Herlev Syd betyder, at også nærkontakter til nærkontakter til den smittede bliver kontaktet og bedt om isolere sig og testet på fjerde og sjette dagen, oplyser Bente Møller.

- På den måde er vi på forkant, hvis de har nået at smitte videre, siger hun.

Ifølge Herlev Kommune bliver der indsat et lokalt pop up-testcenter forbeholdt beboerne i området.

Dertil foretages der grundig rengøring i boligområdet og målrettet kommunikation til borgerne.

Blandt andet havde Herlev Kommune fredag aften medarbejdere i området for at informere om situationen og opfordrer beboerne til at blive testet.

Kommunen informerer også på sin hjemmeside og Facebook, ligesom der bliver sat plakater op i opgangene i nærområdet.

Herlev Kommune oplyser, at kommunen er i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og følger nøje styrelsens anbefalinger til, hvilke initiativer der skal igangsættes.