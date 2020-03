Særfly skal hente 242 danskere hjem fra Filippinerne

Der sendes særfly til Filippinerne, og der arbejdes på at sende et til Peru, hvor situationen er kompliceret.

Udenrigsministeriet vil i weekenden sende et kommercielt særfly til Filippinerne, hvor 242 danskere har meldt sig strandet, fordi de lokale myndigheder har indført restriktioner på grund af udbredelsen af coronavirus.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) tirsdag på pressemøde. Flyet vil lande i Cebu og hovedstaden Manila, og de rejsende skal selv betale for billetten.

- Vi forventer afgang for flyet fra Filippinerne hen over weekenden. Men jeg vil understrege, at meget skal falde på plads, for at det lykkes, siger Jeppe Kofod.

Hvis man opholder sig i Filippinerne og ønsker at komme hjem til Danmark, opfordres man kraftigt til at booke en billet.

Hvis ikke man allerede opholder sig nær Manila eller Cebu, opfordres man til straks undersøge mulighederne for at komme dertil. Man vil i en kort periode kunne flyve indenrigs i landet.

Benytter man sig af tilbuddet, skal man selv betale flybilletten hjem. Men Udenrigsministeriet vil kompensere, hvis flyet ikke bliver fyldt helt op.

I alt har 1423 danske borgere verden over meldt sig på en liste, fordi de gerne vil hentes hjem til Danmark. Forventningen er, at det tal vil stige de kommende dage.

Myndighederne arbejder ligeledes på at få et særfly til Peru. Også andre europæiske lande arbejder på at sende særfly, men der er ikke givet flytilladelse endnu.

- Der i øjeblikket kun ét fly om dagen i Peru, og det flyver kun fra lufthavnen i Lima.

- Der befinder sig 10.000 europæere rundt om i Peru, det gør det ekstremt svært. Med den nuværende hastighed vil man først have europæerne hjemme med udgangen af maj. Det er uacceptabelt. Det taler vi med myndighederne i Peru om, siger Jeppe Kofod.

Der er særligt problemer med at skaffe landingstilladelse.

Danskere i Peru er tidligere blevet opfordret til at kontakte Udenrigsministeriet, hvis de gerne vil hjem til Danmark.

Udenrigsministeriet har taget initiativ til en Facebook-gruppe, hvor danskere i udlandet kan finde og hjælpe hinanden.