Særfly skal hente 200 danskere hjem fra Peru

Han oplyser, at 1800 fra Danmark har registreret sig i en krisedatabase, hvor de angiver, at de ønsker assistance. Det drejer sig primært om hjælp til at komme hjem fra udlandet.

- Peru er det land, hvor vi har flest stående i krisedatabasen, siger Erik Brøgger Rasmussen.

En opgørelse fra Udenrigsministeriet viste tirsdag morgen, at 262 danskere i Peru havde registreret sig i krisedatabasen.

De, der ikke når frem til særflyet i Perus hovedstad, Lima, inden det letter, bliver ikke opgivet af den grund, pointerer Erik Brøgger Rasmussen.

- Vi skal nok få de sidste knap 100 danskere ud, siger han.

Allerede søndag aften oplyste Udenrigsministeriet, at det ville sende et særfly til Peru natten til torsdag for at hente nogle af de strandede borgere hjem.

Danmark har ingen ambassade i det sydamerikanske land, som er 30 gange større end Danmark.

Det betyder, at de danske rejsende er spredt ud over et stort geografisk område, hvor infrastrukturen er blevet lukket i løbet af kort tid. Danske diplomater har derfor ikke kunnet få adgang til landet for at hjælpe lokalt, har Udenrigsministeriet tidligere oplyst.

Ministeriet har gennem de seneste uger gentagne gange opfordret danskere i udlandet til at rejse hjem hurtigst muligt. Vinduet for hjemrejser lukker med stor hast, er det blevet sagt.

Det skyldes, at der fortsat er lande, som indfører begrænsninger på flytrafik, hvilket i sidste ende kan føre til, at folk strander i udlandet.

Erik Brøgger Rasmussen opfordrer under pressemødet onsdag eftermiddag specifikt danskere, der opholder sig i Thailand, til at komme hjem i en fart.

- Find de fly, der er mod Europa, og gør det hurtigt, siger han.