Sænk farten - politiet holder ekstra øje fra mandag

Fra mandag frem til fredag skruer politiet op for hastighedskontrollerne over hele landet.

Har man svært ved at holde sig under fartgrænsen, stiger risikoen for at få en bøde mandag.

Politiet gennemfører nemlig i løbet af ugen en målrettet indsats mod fartbøllerne for at få bugt med fartovertrædelserne. Den varer fra mandag til fredag.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Ifølge Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, kunne utallige trafikulykker være undgået, hvis folk holdt sig til hastighedsgrænsen.

- Trafikulykker, der i nogle tilfælde får en tragisk udgang, og i andre tilfælde mærkes de implicerede for livet, siger han i pressemeddelelsen.

- Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken. Selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning for bremselængden.

Ifølge politiet er der en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne.

Høj hastighed vurderes sågar at være den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald.

Imellem 2014 og 2019 døde 401 personer i trafikulykker, hvor der blev kørt for stærkt.

I mere end to ud af tre af ulykkerne var farten en af årsagerne til at ulykken opstod, og i mere end hver fjerde var farten årsagen til, at nogen mistede livet i ulykken.

På mange af landets landeveje er hastighedsgrænsen 80 kilometer i timen. Hvis to biler kolliderer med den hastighed, er der 30 procent chance for, at nogen mister livet i sammenstødet.

Kører de to biler derimod 90 kilometer i timen, fordobles risikoen til 60 procent, viser tal fra Rådet for Sikker Trafik ifølge Rigspolitiet.