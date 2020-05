Jyske Bank var den første danske bank, som indførte negative renter for privatkunder. Det skete i december sidste år, og mange andre banker fulgte lynhurtigt efter. Og i disse måneder sænker flere af bankerne grænsen for, hvor mange penge kunderne må have stående, før den negative rente sætter ind.

Sådan undgår du bankernes negative renter

Flere af de såkaldte højrentekonti er uden risiko, hvis du mangler et sted at placere din opsparing. Men hav øjnene med dig.

Har du penge stående i banken, er det næppe gået din næse forbi, at de fleste danske banker i dag tager penge for at opbevare store opsparinger.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her