Sådan tjener du på din gamle bil

Markedet for brugte biler er nemlig brandvarmt, og derfor kan det godt betale sig at have is i maven, hvis man som privat vil til at sælge.

Det bliver bakket op af Ilyas Dogru, som er forbrugerøkonom hos bilejernes organisation, FDM. For udbuddet er lille, og efterspørgslen er stor.

Han understreger dog, at den ekstra gevinst i høj grad afhænger af, hvor meget energi man har tænkt sig at bruge på salget.

- Det er en rigtig svær øvelse at prissætte en bil. Men hvis du har tid, så er det godt givet ud at tjekke Bilbasen eller forhandlerne. Se, hvad lignende biler koster, anbefaler han.

Og faktisk er der noget at hente for de fleste. Ifølge Jan Lang er efterspørgslen nemlig så stor, at selv de billigere og mindre eftertragtede mærker sælger.

Hans vurdering er, at modeller helt ned til 30.000 kroner sælger langt hurtigere end normalt. Derfor skal man altså ikke parkere drømmen om en økonomisk gevinst, selv hvis man har en mindre model.

Det samme gælder, hvis man er i tvivl om, hvorvidt der stadig er interesse for benzin-biler. For mens el- og hybridbiler er kommet på mode, er brugtvognsmarkedet stadig i høj grad drevet af benzin, forklarer Jan Lang fra Bilbasen.

- Plugin-hybrider og elbiler er stadig så nye, at de fleste slet ikke er nået til at blive solgt brugt endnu, siger han.

Trods det travle marked mener Ilyas Dogru fra FDM ikke, at man skal regne med at få samme pris for sin gamle bil, som brugtvognsforhandlerne tager i butikken.

- De har brugt tid på at gøre den klar og bruger plads på at have den stående, så ofte skal du nok trække nogle tusinder fra, forklarer han.

Ifølge forbrugerøkonomen er en mulighed også at tilbyde sin gamle bil til forhandleren som del af en byttehandel. Bilforhandlerne er nemlig også mere interesserede end normalt i de brugte modeller.

- Det kan godt være, at forhandlerne ikke vil betale helt så meget, men til gengæld kan du måske få rabat på din nye vogn, fortæller Ilyas Dogru.

Her kan man igen vinde noget på at tjekke med en række forhandlere og bruge nogle af de onlineværktøjer, som gør det muligt at udbyde til flere samtidig. På den måde får man en bedre idé om, hvad bilen reelt er værd.

- Lykkes det ikke at sælge bilen i første omgang, er det kun tiden, der er tabt, siger Jan Lang.

Bilbasen vurderer, at tendensen i hvert fald fortsætter året ud.

/ritzau fokus/