Jo mere du træner din oprydningsmuskel, jo nemmere bliver det, siger oprydningskonsulent Kamille Sommer. Efterhånden bliver du bedre og hurtigere til at tage beslutninger. (Arkivfoto)

Sådan tager du hul på den store oprydning

Gå i dybden med oprydningen, og kom rodet til livs en gang for alle. Fremover gælder det om at lukke de cirkler, du begynder.

"Intet kommer af intet - bortset fra lommeuld," lyder et Storm P.-citat. Men rod kan have lidt den samme tendens til at liste sig ganske ubemærket ind i hjemmet.

Rodet kan være stressende og gøre det svært at finde de rigtige ting på travle morgener. Og derfor kan der være god grund til en gang for alle at tage fat om problemets rod.