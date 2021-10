Sådan spotter du ordblindhed hos dit barn

Bruger dit barn ofte den samme sætningstype og siger "op dig" i stedet for "op til dig", eller glemmer dit barn nogle gange, hvad ellers velkendte ting hedder, så kan der være en grund til at holde ekstra øje.

Børn med ordblindhed vil nemlig i en tidlig alder vise tegn på, at de har det svært med bogstaver og lyde.

Det fortæller læsekonsulent i Fredensborg Kommune Marianne Aaen Thorsen.

- De sproglige tegn er meget karakteristiske, fordi det er en sproglig indlæringsvanskelighed. Barnet har svært ved at opfatte og bearbejde lyde i sproget. Hos mange ordblinde vil man kunne se nogle tegn meget tidligt.

- Det er for eksempel, at børnene starter senere end andre børn med at tale. De fleste begynder at tale i etårsalderen, men de, der udvikler ordblindhed, begynder måske først at sige deres første ord som halvandenårige, siger hun.

Et barn med ordblindhed vil have sværere ved at samle ord ind. Mens de fleste toårige børn begynder at tale i sætninger på to-tre ord, så kan ordblinde børn have svært ved det.

- Tit kan de ikke huske, hvad velkendte ting hedder, selv om de godt kender ordet. Hvis barnet vil have en banan, vil det måske sige: "Jeg vil have den der" og pege på bananen.

- Det er også meget karakteristisk, at de har vanskeligheder med udtale. De har svært ved at få fat i alle lydene i ord, og de forenkler dem. Appelsin kan forenkles til "apsin". Det kan vare ved op i alderen, siger Marianne Aaen Thorsen.

Har man som mor eller far selv haft problemer med ordblindhed, skal man være særligt opmærksom. Det kan nemlig være arveligt.

Barnet har en firedobbelt risiko for at udvikle ordblindhed, hvis en forælder også har det.

- Det er virkelig noget, man skal være meget opmærksom på. Det kan også være, hvis der er en onkel eller en bedsteforælder i familien, der er ordblind.

- Hvis man selv er ordblind, giver man sig måske heller ikke til at lege med rim og remser med barnet, og det er heller ikke sikkert, de læser så meget for deres børn, siger Marianne Aaen Thorsen.

Mens der kan være tegn på ordblindhed hos barnet meget tidligt, er det først i de yngste skoleklasser, at det er muligt at fastslå, om barnet er ordblindt.

Opdager du som forælder tidligt, at dit barn har problemer med ord, bogstaver og lyde, er det en god idé at tage fat i barnets dagtilbud.

- Dagtilbuddet skal tage forældrenes bekymring alvorligt, for det har ansvar for at sørge for, at det bliver vurderet, om barnet har brug for en særlig indsats. Og man kan altid komme til at tale med en talepædagog, hvis man er bekymret, siger Marianne Aaen Thorsen.

/ritzau fokus/