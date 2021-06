Sådan sælger du bedst dine brugte ting

Men hvordan sikrer du så, at det er lige netop din brugte sofa eller aflagte kjole, som andre falder over og gider købe?

Så skru endelig op for din indre historiefortæller.

- Det er noget, vi godt kan lide, og som vi også gerne fortæller videre. Så en ting med en sjov historie er noget, folk reagerer positivt på, fortæller Sofie Folden Lund fra DBA.

Betalingsformen har også betydning. Købere reagerer nemlig positivt på, at du tilbyder, at der kan betales med MobilePay, fortæller Sofie Folden Lund.

Og så er det en fordel at være NemId-valideret, tilføjer hun.

For at få dine ting til at springe i øjnene hos køberne er billederne alfa og omega, fastslår Sofie Folden Lund.

- Prioriter nogle gode billeder. Og gerne nogle, hvor man kan se tingen i miljø, råder hun.

Vær ærlig omkring tingens tilstand, også hvis der eksempelvis er en lille ridse.

- Tingene må gerne være brugte, men ikke i stykker, siger Morten Bøjland, som er administrerende direktør i butikskæden Kirppu, hvor man kan sælge sine brugte sager på stande.

Støv din ting af, og fjern rod. Det skal se pænt og ordentligt ud.

Og så skal du gøre op med dig selv, om du gerne vil sælge hurtigt eller til den bedste pris, råder Sofie Folden Lund.

Søg efter varer, der svarer til din egen - eksempelvis en sofa. Vil du gerne sælge hurtigt, kan du lægge prisen et par hundrede kroner lavere end de andre.

Har du tid til at vente, kan du lægge prisen i samme leje som de øvrige.

Mange begår den fejl at stirre sig blinde på, hvad de selv har givet for varen, og så kommer de til at prissætte for dyrt, fortæller Morten Bøjland.

- Vi plejer at sige, at de skal lukke øjnene og ikke tænke på, hvad de tror, deres ting er værd. De skal kun tænke på, hvad de selv ville give for den, råder han.

Og så skal der slibes lidt på forventningerne, hvis man vil være sikker på et salg.

At man har set en tilsvarende ting til en pris på nettet, betyder ikke, at den er blevet solgt til den pris.

- Det er måske nærmere et oplæg til forhandling, siger Morten Bøjland.

/ritzau fokus/