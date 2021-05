Er kalenderen fyldt med sportsaktiviteter og legeaftaler, så prøv at drosle ned, så dine børn kan få lov til at opleve hele dage, hvor der ikke skal ske andet, end at deres frie leg kan få mulighed for at udfolde sig, lyder det fra to legeforskere. (Arkivfoto) Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Sådan giver du dine børn plads til at lege

Et hav af aktiviteter og skemalagte legeaftaler kan hæmme den frie leg. Det mener to legeforskere, der vil have dig til at sørge for dage uden planer.

Danmark - 22. maj 2021 kl. 06:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Legeaftaler fra 16.30 til 17.30. Svømning tirsdag og torsdag. Stævner i weekenden og udflugter med den lokale spejderklub. Fylder du dine børns kalender ud i bedste mening, så risikerer du faktisk at spænde ben for deres evner til at lege. - Voksne har i meget højere grad end tidligere en tendens til at ville strukturere og planlægge børns tid, siger Lars Geer Hammershøj, der er legeforsker på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse under Aarhus Universitet.

