Sådan får du nemt mere plads på mobilen

Vælger du at slette en app på din mobiltelefon for at få mere plads, så husk, at du skal afinstallere den. Det er altså ikke nok at holde fingeren nede på appen på mobilens forside og efterfølgende trykke på det kryds, der kommer frem. På den måde fjerner du kun appen fra forsiden, forklarer Steen Jørgensen, der er chefredaktør på Mobil.nu og har 16 års erfaring med at teste smartphones og abonnementer. (Arkivfoto)

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix