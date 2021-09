Sådan får du din orkidé til at stortrives

- I naturen klarer orkidéer sig med det organiske materiale, der samler sig i træernes grenkløfter, og med det regnvand, der løber ned ad træerne. Det betyder, at orkidéerne fra naturens side er meget nøjsomme planter, forklarer hun.

Så plantens trivsel og levetid afhænger i høj grad af, hvor man vælger at placere den i hjemmet. Det fortæller John Christensen, som er gartner og ejer af Gartneriet Ellelund.

- En orkidé har godt af at stå et lyst sted, men helst uden for meget direkte sol. I hvert fald om foråret og om sommeren. Den vil nemlig få et chok, hvis den pludselig får direkte forårssol, efter at den har stået mørkt hele vinteren, siger John Christensen.

Men i det sene efterår og om vinteren vil orkidéen faktisk have godt af at stå i vindueskarmen, fordi solens stråler på det tidspunkt er svagere.

- Blomsterne kan sådan set godt tåle at stå i direkte sollys, men bladene kan ikke. Derfor ville jeg selv stille en orkidé i et vindue, der vender mod nord, og helst ikke et, der vender mod syd. Og kun i de kolde måneder, siger han.

Og så råder John Christensen desuden til, at man ikke stiller orkidéen lige oven over en radiator.

- Varmen vil simpelthen få den til at afblomstre helt vildt hurtigt. Og hvis du stiller den ved siden af en frugtskål, vil det få den til at turbomodne, og det vil måske slå orkidéen ihjel i løbet af et par dage, siger han.

Faktisk kan frugt få orkidéer til at afblomstre på halvandet døgn, da frugt udgiver plantehormonet ætylen, der får organiske organismer til at modne.

Fordi orkidéer vokser på træer i naturen, skal en stueorkidé heller ikke plantes i jord, som andre blomster skal. Det fortæller Kamilla Høy.

- Man omgiver orkidéens rødder med bark, både for at skabe luft omkring dem, men også for at simulere, at den vokser på et træ, forklarer hun.

Og fordi planten er glad for regnvand, som er kalkfrit, råder hun til, at man enten indsamler rigtigt regnvand til vandingen eller koger vandet i en elkedel.

Ifølge John Christensen skal en orkidé sættes i vand cirka en gang om ugen, og en gang om måneden kan man så tilføje en lille smule gødning til vandet.

- Det er godt for planten, hvis dens rødder står under vand i cirka et kvarter en gang om ugen, forklarer han.

Ifølge Kamilla Høy er det dog nok med et hurtigt dyp. Og hun råder desuden til, at man gøder mindre, når blomsten først er sprunget ud.

- Overgødning vil få den til at afblomstre hurtigere, advarer hun.

Men man kan faktisk se på plantens rødder, om de trænger til vand.

- Hvis halvdelen af rødderne er grønne, og resten er grå, så har de den rigtige fugtighed. Hvis de bliver helt grå, er de alt for tørre og skal have noget vand. Og hvis de er helt grønne, så får de for meget vand, siger John Christensen.

