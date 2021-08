Sådan får I sexlivet ud af dvalen

Når I endelig lander side om side i dobbeltsengen, er det med et gab og et hurtigt godnatkys, før I går omkuld.

Det er helt normalt, at sexlivet står mere stille i perioder, fastslår Lea Treebak Jensen, som er psykolog ved Sexologisk Center på Aalborg Universitetshospital.

Men der er også en hel del, I kan gøre for at nærme jer hinanden igen.

- Det er ikke nogens skyld, men nu er man i suppedasen. Og vil du have et godt seksualliv, handler det om at kunne tale om det sårbare, siger psykolog Lea Treebak Jensen.

Hun fortæller, at mange har en idé om, hvad et normalt sexliv er. Men sådan et arbejder de altså slet ikke med på Sexologisk Center. Et velfungerende sexliv kan nemlig se vidt forskelligt ud fra par til par.

- Jeg oplever, at mange kvinder siger, at de jo ikke kan blive ved med at sige nej. Men den tilgang ødelægger al lyst. Så må du i stedet finde ud af, hvad det er, der får dig til at sige nej. Er det eksempelvis, at han render rundt i joggingbukser hele tiden, siger hun som et tænkt eksempel.

Det er altså sårbare emner, der skal på bordet. Og Lea Treebak Jensen tror da også, at det er en illusion, at man ikke kommer til at såre hinanden.

Derfor begynder vejen tilbage til lysten med ærlighed og nærvær.

- Lyst har noget at gøre med, om man mærker den anden. Ønsker du mig? Det får man ikke snakket om, og så har man et sexliv, hvor man bare tænker, at vi jo også skal have sex, for det er det normale at gøre.

- Så var det måske bedre at have et sexliv, hvor man bare ligger og snakker sammen. Så man mærker den anden og derigennem mærker lysten.

Sexolog Joan Ørting pointerer, at sexlysten begynder med samtalen.

Men hun oplever, at mange skammer sig over at tale om deres seksualitet, fordi de ganske enkelt ikke ved, hvilke ord de skal bruge til det.

- Det ulykkelige er, når den ene siger: "Jeg har ikke lyst. Det er ikke noget med dig, jeg har bare ikke lyst, og jeg vil ikke tale om det!", siger hun.

- Sådan en besked får partneren til at føle sig helt magtesløs: "Var det så det sex, der var til mig i det her liv?

Hun råder par til at skille tingene lidt mere ad. Måske kan de godt have lyst til noget af det, de allerede gør, mens andet ikke skal være på menuen lige nu.

Når ordene mangler, er det en mulighed at søge hjælp.

Det kan være med længere forløb med parterapi, men der findes også et hav af inspirerende bøger eller kærlighedskort med spørgsmål til hinanden.

- Vi er nødt til at lave sådan et servicetjek en gang imellem. Og nogle gange hjælper det, at andre har nogle ord, siger Lea Treebak Jensen.

Hun fastslår, at det er vigtigt at blive på egen banehalvdel, så det ikke bliver en anklage af partneren.

- Gå til det med udgangspunktet: Hvad har jeg gjort for at ende her? Er jeg den partner, jeg gerne vil være?

- Og så kan man håbe, at den anden tager nogle skridt også, siger hun.

/ritzau fokus/