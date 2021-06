Sådan får I en vellykket ferie med ungerne

Men kræver det foretagende lidt inspiration, så kan du her læse, hvordan to legeforskere selv ynder at lege med deres børn, når ferien rammer.

Først skal der dog lyde en advarsel fra dem begge: Bare fordi man er legeforsker, er det nemlig ikke ensbetydende med, at man selv er god til at lege.

Hvis du alligevel har mod på at høre fra dem, så begynder vi hos Marc Malmdorf Andersen, der er legeforsker ved Aarhus Universitet og familiefar.

- Jeg tager gerne børnene med ud af huset i ferien, og det er næsten ligegyldigt hvorhen, lyder det fra ham.

Det behøver altså ikke at være ud af huset i den forstand, at I skal køre sommerlandet tyndt for at ramme den helt rigtige skov. Naturen i nærområdet kan sagtens være et tilstrækkeligt miljøskifte.

- Derudover er der ingen planlagte aktiviteter ud over dem, som omgivelserne indbyder til, eller som vi spontant kunne tænke os, fortsætter Marc Malmdorf Andersen.

Hvor banalt det end kan lyde, så er noget af det vigtigste faktisk at sørge for, at dine børns basale behov som mad og søvn bliver indfriet, hvis du vil sikre dem gode betingelser for at lege.

- Som voksen er det nemt at glemme, at børn helt automatisk selv begynder at lege, så længe vi hjælper dem med at sikre, at deres andre behov er opfyldt, siger han.

Det er altså nogle gange madkassen, snackposen og sengetiderne, der er det bedste at fokusere på som forældre, mener Marc Malmdorf Andersen.

Vi hopper videre til Thomas Enemark Lundtofte, der forsker i børns brug af medier ved Syddansk Universitet. Han har to piger på fire og syv år, og ligesom hos legeforsker Marc Malmdorf Andersen er noget af det vigtigste for ham, at der i ferien bliver lavet nogle sceneskift.

- Det er ikke universelt for at få leg til at opstå, men herhjemme trænger vi særligt til det oven på coronakrisen, siger han.

Derudover kan man fokusere på ikke at ødelægge noget af det unikke, som ferien giver - nemlig muligheden for at lade strukturen og tiden flyde, hvilket er gode betingelser for leg, lyder det fra Thomas Enemark Lundtofte.

Stopper børnene pludselig på fortovet, fordi der ligger en pind eller kravler en bille, så gør det samme. Vent på, at de gør, hvad de skal gøre, fordi du netop har tiden til det.

Bor du på en klassisk parcelhusvej, ligesom Thomas Enemark Lundtofte gør, så forsøg at udnytte den placering i ferien.

- Er det en vej, hvor ens børn har mulighed for at komme i kontakt med andre børn, så kan ferien være der, hvor man giver dem frit spil til at dyrke de relationer, forklarer han.

Derudover gør du dig selv en tjeneste, hvis du drosler lidt ned på dine egne forventninger til, hvor god og hyggelig en kvalitetstid I som familie skal have i ferien. Det er som regel der, det kan gå galt, vurderer Thomas Enemark Lundtofte.

/ritzau fokus/