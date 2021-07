Sådan bliver man dansk ridder

Smykkerne er ofte ordener, og hvordan er det nu lige, at man får fat i sådan en og kan kalde sig selv for ridder?

På Fyn sidder den 79-årige professor emeritus Knud J.V. Jespersen. Han har været ansat i Ordenskapitlet som kongelig ordenshistoriograf i 23 år, inden stillingen blev overtaget af historiker ved Københavns Universitet Jes Fabricius Møller i 2018.

Her er opgaven blandt andet at holde styr på levnedsbeskrivelserne, en slags selvbiografier, der indsendes af de mennesker, som bliver tildelt en kongelig orden eller en fortjenstmedalje.

Der er to ridderordener. Elefantordenen er den ældste og den fornemmeste. Det er den, de kongelige har på med et blåt skærf over kjolen eller uniformen. Oprindeligt er det en katolsk orden, der går tilbage til 1400-tallet.

- Dengang var elefanter et meget sjældent syn på disse breddegrader. Det mest eksotiske, man kunne forestille sig. Det var lidt ufo-agtigt, siger Knud J.V. Jespersen til Videnskab.dk.

I dag gives Elefantordenen næsten udelukkende til medlemmer af den kongelige familie eller til andre landes statsoverhoveder i forbindelse med statsbesøg.

Bare fem borgerlige danskere har modtaget ordenen i det 20. århundrede. Blandt dem Mærsk McKinney-Møller og Niels Bohr.

Den anden ridderorden, Dannebrogordenen, blev indstiftet i 1671 og blev tildelt dem, "som ved Dyd, tro Tieniste og mandige Bedrifter have gjort sig frem for andre berømmelig", som det hed i ordenens første nedskrevne statut af 1693.

- Det er den, der hævdes i ældre tid at være indstiftet i Lyndanisse, Estland, af Valdemar Sejr i 1219. Dér, hvor Dannebrog dalede ned fra himlen. Men det er bare en mytologi, man fandt på, da man skulle indstifte ordenen, fortæller Knud J.V. Jespersen.

Hvert år - men ikke under coronaen - plejer der at være flere hundrede danskere, der møder til audiens på Christiansborg Slot for at takke for udmærkelsen. Fra 1951 blev Dannebrogordenen tilmed også tildelt kvinder.

Embedsværket i de forskellige ministerier indstiller modtagerne efter de krav, der er beskrevet af ordenskapitlet, som er det organ under kongehuset, der står for at udpege ridderne.

Det er ofte Forsvarsministeriet, Erhvervsministeriet, Kulturministeriet eller Justitsministeriet, afhængigt af om man udmærker sig som højesteretsdommer eller måske kaptajn i flåden.

Det er nemlig oftest mennesker inden for disse faggrupper, der får ridderkorset. Men også erhvervsfolk og kulturpersonligheder er modtagere af Dannebrogordenen.

Bureaukratiet sender så deres anbefalinger til ordenskapitlet. Til sidst havner de på dronningens bord. Majestæten er såkaldt ordensherre og beslutter, hvem der får lov til at nyde synet af en ridder hver morgen foran badeværelsesspejlet.

Så kort sagt er riddere mennesker, der har gjort sig særligt bemærkede.