Så varm har vinteren aldrig været før

Denne vinter har været den varmeste nogensinde og den vinter, hvor der er faldet næstmest regn, siden det meteorologiske institut begyndte at måle. Det fortæller DMI.

Samtidig er der aldrig faldet så meget nedbør i en februar måned som i februar 2020.

- Hvis folk husker denne vinter, som den vinter der aldrig kom, så er det med god grund, siger klimatolog ved DMI, Mikael Scharling.

Den opfattelse skyldes, at et uendeligt langt efterår er ved at gå over i historiens tidligste forår. Aldrig tidligere har man kunne fremvise en så høj vinter-gennemsnitstemperatur.

Vinteren 19/20 ender i gennemsnit på 5,0 grader.