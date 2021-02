Så er det officielt: Støjberg skal for Rigsretten

Venstres Inger Støjberg er tiltalt ved Rigsretten i sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af asylpar, da hun var den ansvarlige minister.

Et folketingsflertal har tirsdag stemt for rigsretstiltalen mod Støjberg. Og dermed den kun sjette rigsretssag nogensinde. Flertallet var sikret på forhånd. Men nu er det altså officielt, at Støjberg skal for Rigsretten.