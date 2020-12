Så er der igen ensretning omkring Søerne i København

Ensretningen kommer også til at gælde for volden på Christianshavn.

Dermed bliver det en smule lettere at holde den nødvendige afstand til andre.

Det fortæller Jakob Hjuler Tamsmark, enhedschef i kommunen, i meddelelsen.

- Københavnerne elsker at bruge byen, og både volden og søerne er populære steder at gå ture.

- Derfor genindfører vi ensretningen disse steder, da det henover sommeren viste sig at være et brugbart tiltag, som gjorde det lettere at holde afstand og dermed mindske smitterisikoen, siger Jakob Hjuler Tamsmark.

Tilbage i marts indførte kommunen også ensretning omkring Peblinge Sø, Sortedams Sø og Sankt Jørgens Sø i København.

Det blev dog ophævet i efteråret, og er altså nu blevet genindført for Peblinge og Sortedams Sø.

Men hvis det viser sig, at der er et stort behov, kan det også blive "aktuelt at finde en løsning for Sankt Jørgens Sø", lyder det i pressemeddelelsen.

Samtidig holder kommunen øje med andre populære mødesteder.

- Der har tidligere været indført cykelregulering i Amager Strandpark og ensretning ved Damhussøen. Derfor er vi særligt opmærksomme på, om vi også her skal genindføre tiltag.

- Lige nu er der dog plads nok til at kunne holde fornuftig afstand og færdes i begge retninger begge steder. Men vi er parate til at ændre på vilkårene, hvis det bliver nødvendigt, siger Jakob Hjuler Tamsmark.

Ensretningen er med uret rundt om Søerne. På volden er det fra Torvegade mod Amager Boulevard og Langebro.

Teknik- og Miljøforvaltningen er på vej med skilte, som skal hjælpe de gående med at følge den rigtige retning, lyder det i meddelelsen.