Så er der fest i Mexico

Det amerikanske magasin Forbes har Slim på sin top 10-liste over verdens rigeste. Han er aktuelt nummer fem med en anslået formue på 64 milliarder dollar - omkring 416 milliarder kroner.

Så der skulle være penge nok til et par solide fødselsdagskager, når rigmanden den 28. januar fylder 80.

For 64 milliarder dollar er en slags penge for de fleste af os, men Slim har set bedre tider.

Tilbage i 2014 regnede Forbes ham en overgang for verdens rigeste, men han blev overhalet af amerikaneren Bill Gates fra Microsoft, selv om Slim dengang havde en formue på over 70 milliarder dollar.

Han kunne formentlig takke den mexicanske regering for, at han pludselig blev fattigere - eller snarere mistede lidt af milliardformuen - for et politisk indgreb rettet mod Slims teleselskabers dominans førte til, at hans formue blev mindre.

Slim har dog spredt sine investeringer, så han ikke er så sårbar, hvis telebranchen rammes. CNN skriver, at han er blevet kritiseret for at have en slags monopolstatus på teleområdet.

Forbes skriver, at han har investeret i den mexicanske byggesektor, i forbrugsvarer, i ejendomsmarkedet og mineindustrien, og han ejer 17 procent af New York Times.

Dollarmilliardæren er delvist araber. Hans far var libanesisk indvandrer til Mexico, og det samme var hans mormor og morfar.

Faderen døde, da Slim var 13.

Det var året efter, at Slim havde købt sine første aktier - i en mexicansk bank.

Slim, der er enkemand, har seks børn.

En del af sine penge bruger han på velgørenhed og støtter blandt andet USA's tidligere præsident Bill Clintons fond.

Desuden har han støttet medicinalforskning og eksempelvis også genopbygning i slumkvarterer i Mexico City.