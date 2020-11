SSI-vaccine virker i kanintest mod minkvarianten cluster 5

Det fortalte virusforsker hos SSI Anders Fomsgaard torsdag morgen i programmet "P1 Morgen", og program- og projektleder ved SSI Gregers Gram bekræfter det nu over for Ritzau.

Cluster 5 er også set spredt til mennesker, og det var årsagen til, at Nordjylland blev lukket, og at alle mink skulle aflives, som det blev meldt ud af regeringen onsdag.

- Ud fra laboratorieforsøg ser det ud til, at det (vaccinen, red.) neutraliserer cluster 5, og Anders Fomsgaard har personligt nævnt over for mig, at det var sådan, siger Gregers Gram.

- Principielt er der jo forskel på kaniner og mennesker, så jeg ville være forsigtig med at drage den konklusion, at det også virker på mennesker. Men man kan sige, at havde det ikke virket på kaniner, så vidste vi, at den nok ikke virkede, siger han.

Han ved ikke, hvornår SSI fandt ud af, at vaccinen virker mod cluster 5. Han hørte første gang om det i går i en personlig snak med Anders Fomsgaard, som ikke selv kan kommentere på det i dag.

Fomsgaard er en af de forskere, der står bag udviklingen af vaccinen, og Gregers Gram følger det som projektleder.

Gregers Gram kan ikke vurdere, hvad chancen er for, at vaccinen også virker mod cluster 5 hos mennesker.

Men han påpeger, at der allerede er eksempler på mennesker, der naturligt har neutraliseret cluster 5 i kroppen.

Det var ellers - som nævnt - på et pressemøde onsdag i sidste uge, at regeringen fortalte, at Nordjylland skulle lukkes, mens alle landets mink skulle slås ned, fordi minkvarianten cluster 5 havde spredt sig til mennesker.

Og SSI's faglige direktør, Kåre Mølbak, forklarede på pressemødet, at minkvarianten potentielt kunne true en covid-19-vaccine globalt.

Med vaccinens virkning på cluster 5 kunne man derfor foranlediges til at tro, at nedlukningen af Nordjylland og udryddelsen af landets mink kunne være undgået, men det kan man ikke konkludere, siger Gregers Gram.

- Jeg er på linje med Kåre Mølbak i den risikovurdering, han har.

- Man ser på risiko og konsekvens. Sandsynligheden, for at det sker, kan godt være lille, men hvis det skulle ske, er det virkelig dårligt, og så sikrer man sig selvfølgelig mod det, siger Gregers Gram.