Artiklen: SSI undskylder over for 263 kvinder efter fejl i forskning

SSI undskylder over for 263 kvinder efter fejl i forskning

Statens Serum Institut (SSI) undskylder over for 263 kvinder.

De blev som deltagere i et forskningsprojekt om graviditet ikke oplyst om forskningslederens, tidligere SSI-direktør Mads Melbye, egne økonomiske interesse i projektet.

Det skriver Danmarks Radio, efter at SSI tirsdag aften holdt et stormøde med en række deltagere fra forskningsprojektet.

- For de fejl, der er sket, har jeg givet deltagerne en undskyldning, siger Henrik Ullum, direktør i SSI, til DR.

- Det er ekstremt uheldigt, og det er meget beklageligt. Jeg er super, super ked af, det er sket.

Mads Melbyes manglende informering om egne økonomiske interesser var i strid med komitéloven, fastslog videnskabsetisk komité ifølge DR i slutningen af juli.

Det var ligeledes i strid med loven, at han igangsatte projektet, inden det var godkendt.

Sagen drejer sig om et forskningsprojekt fra SSI om graviditet. Her indgik analyser af de 263 gravide kvinders blodprøver i opfindelsen af en blodprøvetest fra et firma ved navn Mirvie, som Mads Melbye var medstifter af.

De 263 kvinder, der deltog i forskningsprojektet, fik taget blodprøver på SSI hver uge i hele deres graviditet.

Mads Melbye afhændede i september 2019 sin ejerandel i Mirvie. Det skete, efter at Sundhedsministeriet blev klar over, at han ud over sit direktørjob i SSI også var i gang med privat forskning i USA.

Mads Melbye fratrådte sin stilling som direktør for SSI i juni 2020, efter at han siden december 2019 havde været fritaget for tjeneste på grund af mistanke om fejl og uregelmæssigheder.

I november 2020 blev Henrik Ullum ansat som direktør i Statens Serum Institut.

Ifølge DR ejer SSI en femtedel af den blodprøvetest, der blev opfundet på baggrund af de danske kvinders blodprøver.