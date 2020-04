SSI-læge: Smittetal viser epidemi under kontrol

Men når man ser på antallet af smittede med coronavirus, er der også et forbehold for, at der er et stort mørketal, fordi mange ikke bliver testet.

Alligevel kan smittetallet bruges som en indikator for, hvordan udviklingen i coronavirus-udbruddet i Danmark er.

Det forklarer Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge hos Statens Serum Institut.

- Antallet af nye positive afspejler på et vist niveau udviklingen i smitteaktiviteten i samfundet. Men det er klart, at det skal ses i sammenhæng med, om man også tester samme type af mennesker.

- For i det øjeblik, at man også går ud og tester bredere - til også at omfatte personer med milde symptomer - så skal man selvfølgelig tage det med ind i den samlede betragtning af det antal positive, man finder, siger han.

6879 personer er testet positive for smitte med coronavirus i Danmark. Det viser opgørelsen fra Statens Serum Institut fra torsdag morgen. Det er en stigning på 198 fra døgnet før.

3023 personer har overstået infektionen igen. Der er dog en forsinkelse på antallet af raskmeldte.

Hen over påsken faldt det daglige antal af nye bekræftede tilfælde, men her skal der også tages højde for, at der blev testet færre, forklarer lægen.

- Der har jo været færre, der er blevet testet for coronavirus. Derfor er der også fundet færre positive, siger han.

Peter Henrik Andersen slår dog fast, at det overordnede billede fra tallene er, at epidemien er under kontrol.

- Overordnet set afspejler det her det, som også er blevet udmeldt på pressemøder, at epidemien er under kontrol. Det er også det, der er baggrunden for, at der sker en langsom og gradvis oplukning af samfundet igen, siger han.

Ser man på antallet af indlagte går det også den rigtige vej. Torsdag faldt antallet af indlagte med ni til 353.

Coronaudbruddet har langtfra været så voldsomt, som myndighederne og regeringen forventede i starten af marts.

Derfor har man fra denne uge åbnet dele af samfundet. Det gælder blandt andet skoler og daginstitutioner.

Ifølge Peter Henrik Andersen kan det tage omkring tre til fire uger, før man vil kunne se i tallene for indlagte og smittede, hvilken effekt åbningen eventuelt får.

321 mennesker er døde med coronavirus i Danmark.