SSI har øje på ny coronamutation - bekymret for vaccines effekt

Der er bekymring for, hvor effektiv en vaccine er over en særlig coronamutation, lyder det fra SSI.

Statens Serum Institut har fået endnu en coronavariant at holde øje med.

En variant med mutationen N439K har i en analyse vist tegn på nedsat følsomhed over for neutraliserende antistoffer.

Det betyder ifølge afdelingschef Tyra Grove Krause, at der er bekymring for, hvor effektiv en vaccine vil være over for varianten.

Det vides dog endnu ikke, om det gør sig gældende.

- Derfor er det relevant at holde øje med, hvor udbredt smitten med denne variant er i Danmark, og om den har bredt sig til særligt sårbare grupper, siger hun i en kommentar til en ny analyse af mutationen fra SSI.

Varianten blev første gang set i Rumænien i maj. Den er siden fundet i blandt andet Irland, Tjekkiet - og Danmark.

Den er fundet i 1624 danske prøver fra 8. august til 6. december. Der er dog ikke noget, der tyder på, at den har ramt en bestemt gruppe.

- Det tyder heller ikke på, at N439K-varianten giver et mere alvorligt sygdomsforløb end det generelle billede, vi ser for covid-19 i Danmark.

- Men vi vil også fremadrettet holde øje med N439K-varianten, siger Tyra Grove Krause.

Varianten er fundet i hele landet, men primært i og omkring København samt i Sydjylland.

Der er ikke registreret nogen dødsfald blandt personer smittet med mutationen.

Varianten har ikke noget at gøre med de minkvarianter, som tidligere er fundet.

Den har heller ikke noget at gøre med den britiske mutation, som ser ud til at være langt mere smittefarlig end de øvrige varianter.

Varianten har bredt sig hurtigt i sydøstlige England og har fået flere lande, herunder Danmark, til midlertidigt at indstille fly til Storbritannien.

Den britiske mutation menes ikke at være mere farlig end de varianter af det nye coronavirus, der udløser sygdommen covid-19.

Vaccinerne mod covid-19 menes også at være effektive mod den nye britiske mutation.