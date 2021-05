Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: SSI er åbne for at lempe grænse for kommunenedlukning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SSI er åbne for at lempe grænse for kommunenedlukning

Statens Serum Institut kan godt se for sig, at man justerer grænsen for automatisk nedlukning af en kommune.

Danmark - 21. maj 2021 kl. 13:17 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Afdelingschef i Statens Serum Institut (SSI) Tyra Grove Krause fortæller til TV2, at grænsen for, hvad der udløser en automatisk nedlukning af en kommune, kan justeres. - Vi har hele tiden sagt, at det var en forudsætning, at man kunne være nødt til at justere på det hen ad vejen, og det skyldes, at man kan acceptere højere smittetal, siger hun til TV2. Hun uddyber på TV2 News, at samfundet kan acceptere en højere smitte, fordi man er kommet længere med vaccinationerne og ikke umiddelbart oplever et truende antal indlæggelser med syge med covid-19. Der er i dag et loft for, hvor mange positive coronatest i en kommune der skal udløse en nedlukning af eksempelvis erhvervsliv i kommunen. Loftet ligger på 250 positive test per 100.000 indbyggere på en uge. Tallet skal korrigeres for, hvor mange test der udføres. Det er det, der kaldes incidenstallet. Netop de regler, der udløser en automatisk nedlukning, er også på dagsordnen i et møde, der startede fredag formiddag, i Epidemiudvalget i Folketinget. En af de kommune, der er bekymret for at krydse grænsen, er Frederiksberg. Her lå incidenstallet i sidste uge på 160, men har siden bevæget sig op på 216.