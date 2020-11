SSI dropper forudsigelser om coronasmitten i Danmark

Prognoser for smittens udvikling de kommende 14 dage var for skæve, mener SSI. Blandt andet fordi de ikke tog højde for ændringer i tiltag mod smittespredning.

Statens Serum Institut (SSI) dropper sine ugentlige prognoser for, hvordan coronasmitten vil udvikle sig i Danmark. Det fremgår af SSI’s hjemmeside.

De seneste fire uger har SSI ugentligt offentliggjort en 14-dages prognose for, hvordan smittespredningen ventedes at udvikle sig i landets fem regioner.

Men de ramte for skævt, lyder det nu. Blandt andet fordi de ikke tog højde for mulige ændringer i antallet af testede eller nye coronarestriktioner.

- Erfaringerne har således vist os, at antagelsen om, at der ikke sker ændringer i den fremskrevne periode, langtfra holder stik, og derfor valgte vi at indstille offentliggørelsen af fremskrivninger, skriver SSI i et svar til Jyllands-Posten.

Derudover har det tilsyneladende været et problem, at prognoserne – der baserede sig på data fra de seneste 11 dage – ikke var følsomme nok til at opfange de store geografiske udsving i smitten.

- Det har vist sig, at det i høj grad er tilfældige og lokale sygdomsudbrud samt konkrete testinitiativer, der har betydning for, hvor mange tilfælde af covid-19, som rapporteres, skriver SSI på sin hjemmeside.

- Dette blev ikke mindst tydeligt, da der blev testet meget intensivt i Nordjylland som en del af indsatsen for at bringe smitten med minkvarianter af coronavirus under kontrol. Den form for ændringer i sygdomsforekomst og teststrategi tager den nuværende model for fremskrivning ikke højde for.

Ifølge Jyllands-Posten advarer SSI også mod at bruge de europæiske tal fra smitteagenturet ECDC’s prognoser. Argumentet er det samme.

Nemlig at prognoserne ikke i tilstrækkelig høj grad opfanger forskelle i smitten mellem landsdele eller tager højde for nye tiltag.

ECDC har onsdag i en ny prognose forudset, at Danmark om en måned kan se frem til en fordobling i antallet af nye daglige smittetilfælde.

Det vil sige, at antallet ifølge ECDC ventes at stige fra de nuværende cirka 1000 dagligt smittede til cirka 2000 dagligt smittede.

/ritzau/