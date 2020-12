SSI-direktør: Ingen fik bivirkninger på første vaccinationsdag

- Det er forløbet fint efter planen. Vi fik sendt 9750 vacciner ud til alle fem regioner, og vi har ikke fået nogen tilbagemeldinger om, at der er har været problemer med logistik eller bivirkninger, så det er forløbet godt, siger han.

Lørdag morgen ankom den første levering af 9750 vaccinedoser fra medicinalselskaberne Pfizer og BioNTech, og søndag morgen blev de første danskere - beboere på plejehjem - vaccineret.

Også sundhedspersonale på flere hospitaler blev søndag vaccineret. Mandag aften vil der blive leveret yderligere 38.000 vaccinedoser til Danmark.

Og allerede tirsdag vil de være klar i regionerne, så endnu flere kan blive vaccineret, fortæller Ullum.

- Vi fortsætter dybest set det arbejde, der er kommet godt i gang i går.

- I første omgang forsætter vi på plejehjem og med frontpersonale på sygehusene, og efterhånden udvider vi yderligere. Men i første omgang er det de ældre og sårbare og sundhedspersonale, der kan få de kommende doser, siger han.

Ifølge Ullum er alle doser fra første levering med høj sandsynlighed blevet brugt søndag.

- Vi har ikke fået meldinger om det modsatte, så vi forventer, de er brugt, siger han.

Statens Serum Institut vil begynde at følge op på antallet af daglige coronavaccinationer.

- Om ganske kort tid kan vi begynde at følge op på vaccinationsresultaterne i det danske vaccinationsregister, og så kan vi fra dag til dag melde tilbage, siger Ullum.

På Sjælland blev over 3000 personer søndag vaccineret mod covid-19 ifølge tal fra regionerne.

Vaccinen fra Pfzier og BioNTech skal gives i to omgange med tre ugers mellemrum.

Region Hovedstaden forventer at gå i gang med anden vaccinationsrunde 17. januar.

I de kommende uger vil der ankomme knap 48.000 vaccinedoser om ugen.

Danmark har lagt billet ind på at købe vaccinedoser fra Pfizer og BioNTech, så 1,5 millioner danskere kan vaccineres med vaccinen.

Desuden vil Danmark købe yderligere 2,6 millioner doser af coronavaccinen. Den forventes dog først at kunne blive leveret i marts eller april 2021.

Coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech er den første, der er godkendt til brug i EU. USA, Canada og Storbritannien har i flere uger vaccineret borgere med vaccinen.

Men EU har ventet på godkendelsen fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Her blev den godkendt 21. december efter pres for at få processen gjort hurtigere.

Det er frivilligt at lade sig vaccinere, men målet er, at alle danske borgere over 18 år får tilbud om vaccinen.