SSI-direktør: Fokus er skiftet fra indlæggelser til smittede

Under epidemien har sundhedsmyndighedernes primære fokus været at undgå, at spredningen af coronavirus fører til overbelastning af sundhedsvæsenet.

I stedet handler epidemikontrollen fremover om at undgå, at sårbare grupper samt personer, der ikke er vaccineret mod covid-19, bliver smittet.

Det siger Henrik Ullum, der er direktør i Statens Serum Institut (SSI).

- Hvis vi kigger hen over epidemien, har netop antallet af nyindlagte og antallet af samlede indlæggelser været et helt klart styringspunkt. Det er klart, at der står vi et andet sted nu med den meget vellykkede vaccinationsudrulning, hvor det faktisk ikke er hovedproblemet, siger han.

Henrik Ullum henviser til den planche med den røde og grønne kurve, som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) præsenterede på nogle af de første pressemøder om coronasituationen.

Planchen viste blandt andet, hvor galt det kunne gå, hvis man ikke fik kontrol med coronavirus i Danmark. Det kunne i værste fald føre til, at man oversteg hospitalernes kapacitetsgrænse.

Men det er altså ikke en længere den største risiko ved corona.

- Hovedproblemet er nu, at dem, der endnu ikke er beskyttet af vaccinerne, eller dem, som er dårligt beskyttet af vacciner, fordi de er sårbare, at de har risiko for at blive syge og eventuelt få langtidskonsekvenser.

- Det vil sige, at på nuværende tidspunkt i epidemien skal vi kigge lidt mindre på indlæggelser og have mere fokus på for eksempel antal smittede, siger SSI-direktøren.

Ifølge de seneste tal fra Statens Serum Institut fra torsdag har 15.824 personer været indlagt med coronavirus i Danmark.

Det svarer til 5,2 procent af de i alt 303.469 smittetilfælde, der er blevet bekræftet under epidemien.

Mens hospitalerne har været pressede, har sundhedsvæsenet ikke ramt den røde kurve, som myndighederne frygtede.

Henrik Ullum vurderer, at vi i Danmark grundlæggende har klaret epidemien godt, hvis vi sammenligner med andre lande.

Det samme kan man konkludere, hvis vi kigger på tidligere influenzasæsoner, siger han.

- Når vi sammenligner med influenza, skal vi huske, at det vi har set i Danmark har været, hvordan covid-19 opfører sig, når man har den under rigtig, rigtig god kontrol. Både via testning og nedlukning og her og nu senest via vaccinationer.

- Det vil sige, at den samlede sygelighed af covid-19, vi har oplevet i Danmark, ikke har været værre, end man kan opleve det med især influenza. Men det er rigtig vigtigt at huske, at det er netop, fordi vi har haft snor i epidemien, siger SSI-direktøren.