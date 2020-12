SSI anbefaler at genoverveje julerejser på tværs af landet

Traditionen tro rejser mange danskere fra hovedstadsområdet ud i resten af landet for at holde jul. Men familier bør i år genoverveje, om det er en god idé.

- Det er op til den enkelte familie at overveje, om det er den helt rigtige måde at gøre det på.

- Det handler om at overveje, hvor mange mennesker man skal se - og konkret hvor mange mennesker fra et område, hvor der måske er særlig høj smitte, sagde direktør Henrik Ullum.

Der er dog udelukkende tale om en opfordring. Myndighederne har ikke lukket for rejser mellem regionerne.

På pressemødet blev det annonceret, at yderligere 31 kommuner bliver pålagt en delvis nedlukning. Det betyder, at i alt 69 kommuner nu er underlagt særlige restriktioner.

Også sundhedsminister Magnus Heunicke (S) advarede mod øget smittespredning hen over julen.

Efter efterårsferien så man en fordobling af smitten, formentligt fordi flere mennesker så hinanden, sagde han på pressemødet - og det må ikke ske igen.

- Derfor er det helt afgørende, at man følger retningslinjer om at minimere kontakten - også i de private hjem, lød det torsdag.

På pressemødet sagde Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, at størstedelen af befolkningen forstår anbefalingerne om, hvordan man bedst undgår smittespredning, og følger dem.

Han er ikke bekymret for, at danskere i de berørte kommuner vil sætte kurs mod de åbne 29 kommuner for "at træne, holde julefrokost og feste".

I en pjece om smitte i juletiden, som Sundhedsstyrelsen står bag, anbefales det, at man højst er ti personer sammen juleaften.

Styrelsen anbefaler at holde sig til at mødes med de samme få mennesker og holde det kort, når man ses.

Desuden anbefales det, at man holder to meters afstand eller går udenfor, hvis der skal synges.

Det anbefales også at undgå fælles skåle med julesnacks, chips og slik - ligesom at man bør stille håndsprit frem og undgå at bruge samme håndklæde.