SSI afviser dyster prognose om forsinket vaccineplan

- Alene med de lovede leverancer fra Pfizer, der i øjeblikket leverer stabilt som lovet, vil der være vacciner nok til, at danskerne kan være vaccineret i september, skriver SSI i en mail til Ritzau.

Flere analytikere - blandt andet Airfinity - har over for Politiken givet udtryk for, at den danske vaccineplan er urealistisk.

Årsagen til denne skepsis er, at Danmark har taget vaccinen fra Johnson & Johnson af programmet på grund af sjældne, men meget alvorlige bivirkninger. Det samme skete i april med AstraZenecas vaccine.

SSI erkender, at der er stor usikkerhed forbundet med vaccineplanen.

- De fleste producenter, der i øjeblikket leverer covid-19-vacciner til EU og Danmark, kan desværre kun give meget kortsigtede estimater for deres konkrete leverancer, skriver seruminstituttet.

Derfor bygger prognoserne for leverancer af vacciner i vidt omfang på "mere løse meldinger", som Danmark får fra producenterne.

- Det betyder også, at der er en betydelig usikkerhed i prognoserne, hvor ny viden løbende kan give anledning til ændringer.

- Vi kan dog ikke genkende Airfinitys udmelding om, at danskerne først er vaccineret i slutningen af november, skriver SSI.

Seruminstituttet påpeger, at der foruden vaccinen fra Pfizer/BioNTech også leveres coronavacciner fra Moderna og virksomheden CureVac.

CureVac-vaccinen er endnu ikke en del af det danske vaccineprogram. Men den ventes at blive leveret sidst i andet kvartal.