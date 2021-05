SSI: Smitten med coronavirus har udviklet sig godt

Smitteudviklingen er siden oktober gået godt i Danmark, og trods smitte i samfundet er sundhedsvæsenet ikke belastet.

Det siger Henrik Ullum, direktør for Statens Serum Institut (SSI), på et myndighedspressemøde mandag.

- Hvis vi ser på, hvordan smitten har udviklet sig siden oktober, så er det gået godt i Danmark.

- På trods af en moderat stigning i antallet af smittetilfælde så ser vi ikke en stigning i antallet af indlæggelser. Det skyldes ene og alene vaccinerne.

Ullum tilføjer desuden, at kendskabet til den mere smitsomme coronavariant B117 - kendt som den britiske variant - efterhånden er stort i Danmark.

- Vi har håndteret den succesfuldt og på en måde, så den ikke har lagt sundhedsvæsnet ned.

- Vi har et rigtig godt system til at håndtere de her varianter, siger han.