De seneste uger er et stigende antal danskere blevet testet positive for den nye variant af coronavirus, der stammer fra Storbritannien. (Arkivfoto)

SSI: Ny coronavariant kan kræve yderligere restriktioner

De seneste uger er der i Danmark registreret et stigende antal tilfælde af den nye og mere smitsomme variant af coronavirus, der særligt har spredt sig i Storbritannien.

Hvis spredningen "som forventet" fortsætter, er det usikkert, om de nuværende restriktioner er nok til at holde epidemien under kontrol.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i en ny risikovurdering.

I risikovurderingen står der, at spredningen vil betyde, "at vi skal styrke vore smitteforebyggende tiltag eller fastholde dem i længere tid for at holde epidemien under kontrol".

Der er ellers tale om en omfattende nedlukning i Danmark i øjeblikket.

Restriktionerne i Danmark betyder blandt andet, at restauranter og frisører skal holde lukket, og at skoleelever skal undervises hjemmefra.

De nuværende restriktioner står i øjeblikket til at vare frem til 17. januar.

Ifølge Henrik Ullum, direktør hos Statens Serum Institut, er der frygt for, at den nye virusvariant vil brede sig mere blandt danskerne og vil komme til at blive det dominerede virus over tid.

Han forklarer, at det endnu er for tidligt at sige, om de nuværende restriktioner ikke er nok til at holde epidemien under kontrol. Men det overvejes meget grundigt, hvad man skal gøre for at inddæmme den nye virusvariant på samme måde, som man har gjort fra starten.

- Det diskuterer vi blandt sundhedsmyndigheder og med øvrige eksperter, siger Henrik Ullum.

Britiske forskere har vurderet, at den nye virusvariant er op til 70 procent mere smitsom end den almindelige.

Kontakttallet - hvor mange andre en person smittet med virusvarianten i gennemsnit smitter - bliver dermed højere. Det forklarer Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet.

- Man skal tænke det sådan, at kontakttallet med denne variant bliver 70 procent større, siger han.

Fra 14. november til 26. december er der i Danmark fundet 86 tilfælde af den nye virusvariant. Det svarer til, at den er blevet fundet i 0,8 procent af de omkring 10.000 prøver, der er blevet undersøgt for den nye virustype.

Andelen af påviste tilfælde stiger imidlertid. I den sidste uge af perioden blev den nye virusvariant fundet i 2,3 procent af de undersøgte prøver.

Da det kun er 11 procent af de positive coronaprøver, der er blevet undersøgt for den nye virusvariant, forventer SSI, at det reelle antal personer, som er smittet med varianten, vil være cirka ni gange højere.

Det vil sige, at op mod knap 800 personer i Danmark kan være blevet smittet med den nye virusvariant siden midten af november.