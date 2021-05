SSI: Indisk coronavariant bekymrer - men er under kontrol

Det siger afdelingschef Tyra Grove Krause, efter at den britiske regering fredag fortalte, at varianten ser ud til at være mere smitsom.

- Vi er bekymrede for denne her variant på grund af den udvikling, vi ser i England og i Indien. Men den ser ud til at være under kontrol i Danmark, lyder det fra Tyra Grove Krause.

Derfor er der blandt andet indført rejserestriktioner fra Indien, ligesom der også sker en intensiveret opsporing af kontakter til smittede med varianten, fortæller hun.

Hun peger på, at den indiske coronavariant - B1617 - i områder i England har vist, at den kan være op mod 50 procent mere smitsom end B117.

Det er den britiske coronavariant, som i foråret blev den dominerende i Danmark, da den udkonkurrerede den hidtil dominerende.

B1617 findes i flere udgave. Det er særligt version to, som der er bekymring for i England.

Den er der set 52 tilfælde af i Danmark siden uge 13, fortæller Tyra Grove Krause. Der ses dog ikke en markant vækst.

- Det har primært været i smittekæder, der har været relaterede til rejsende, fortæller hun.

Den britiske regerings lægefaglige toprådgiver, Chris Whitty, fortalte fredag, at han forventer, at varianten vil blive den dominerende i landet.

Man kan ikke udelukke, det vil ske i Danmark, siger Tyra Grove Krause. Indtil nu ser det dog ud til, at vi kan holde den nede med tiltag.

Det skyldes blandt andet, at Danmark undersøger alle smittetilfælde for, hvilke variant det er, så der kan ske en intensiveret smitteopsporing af kontakter til smittede med bekymrende varianter.

- Men hvis vi får meget højere smittetryk - altså flere daglige tilfælde - kan det godt være, den vil vokse så meget frem, at den vil være svær at holde nede.

- Det kan være et argument for en vis grad af epidemikontrol hen over sommeren, selv om vaccinerne er udrullet, siger SSI-chefen.

Ud over at varianten altså er mere smitsom, har den også mutationen, som har været forbundet med nedsat følsomhed over for vacciner. Men det ser ikke ud til at være så udbredt.

- På nuværende tidspunkt er vi ikke så bekymrede for vaccinernes effekt over for varianten, siger Tyra Grove Krause.