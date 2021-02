SSI: Britisk coronavariant er ikke i vækst i øjeblikket

Kontakttallet for den mere smitsomme coronavariant B117, som først blev opdaget i Storbritannien, er beregnet til 0,99.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

- Det bemærkes, at kontakttallet for virusvariant B117 er faldet siden sidste uge.

- Dette tyder på, at B117 ikke forventes at være i vækst i øjeblikket, hvilket kan skyldes en effekt af restriktionerne 1. februar og den intensiverede kontaktopsporing, skriver SSI.

SSI understreger dog, at det umiddelbart positive kontakttal skal tolkes med forsigtighed, da der kan være variation over tid.

- Det er for tidligt at vurdere, om der er tale om en stabil tendens, oplyser SSI.

Det var netop med henvisning til B117, at coronarestriktionerne blev strammet i starten af året. Blandt andet blev forsamlingsloftet sænket til fem fra før ti personer.

Kontakttallet er udregnet fra sekvenser for prøver taget til og med 1. februar.

Det er desuden beregnet ved en anden metode end det generelle kontakttal, der omfatter smittede med alle typer af corona.

Det skyldes, at det ikke er muligt at anvende den normale beregningsmetode for kontakttal for de forskellige virusvarianter.

Tidligere tirsdag oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at kontakttallet - der tidligere blev kaldt smittetrykket - er steget til 1,0 fra 0,7 i sidste uge. Tallet viser, hvordan billedet var ti dage forinden.

Et kontakttal på 1,0 svarer til, at ti personer i gennemsnit smitter ti andre. Det vil sige, epidemien holder fast.

B117 er en coronavariant, der er mere smitsom end den, der i øjeblikket er dominerende i Danmark.

Kontakttallet på 1,0 er beregnet ud fra alle smittetilfælde. Det vil sige, at det er overordnet og også inkluderer mere smitsomme varianter af coronavirusset.

Fra midten af februar ventes B117 at være den dominerende variant i Danmark, og i starten af marts ventes den at udgøre 80 procent af alle smittetilfælde.