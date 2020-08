SF vil vente med åbning af natteliv til september

SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, siger, at bekymringen går på høje smittetal med coronavirus de seneste par uger.

- Fordi smittetallet stiger, tror vi faktisk, det giver god mening, at vi giver os selv lidt mere tid til at vurdere situationens udvikling. Til at få folk hjem fra ferie og få en fornemmelse af, hvad det betyder for smittetallet, og for at få hverdagen i gang igen.

- Derfor kan vi godt se for os, at man udskyder genåbningen af natklubber til den 1. september.

12. august ventes forhandlingerne om fase 4 af genåbningen at starte.

Men efter længere tid, hvor der har været lave smittetal, er der sket en stigning i antal smittede med coronavirus.

Torsdag blev der eksempelvis registreret 91 nye smittede. Det er det højeste antal registrerede nysmittede på et døgn siden starten af maj.

Selv om nattelivsbranchen har meldt ud, at de er klar til at åbne og gerne vil have gang i indtjeningen, mener Kirsten Normann Andersen dog, at det er værd at vente.

Enhedslisten har ligeledes udtrykt bekymring over genåbningen. De efterlyser en vurdering af risikoen for yderligere smittespredning med coronavirus.

En sådan vurdering forventer Statens Serum Institut at udkomme med inden forhandlinger om yderligere genåbning den 12. august, oplyser de mandag.

Derudover ventes grænsen for forsamlingsforbuddet at blive hævet til 200 personer den 8. august. Lige nu er grænsen på 100 personer.