SF's klimaordfører, Signe Munk, foreslår, at Folketinget vedtager en lov om klimatilpasning. DI støtter en styrket og fremrykket indsats for klimatilpasning.

SF vil styrke klimatilpasning med ny lov

De ekstreme oversvømmelser og hundreder af dødsofre i Tyskland, Belgien og Holland bør være et wake-up call for Danmark.

Det mener SF. Partiet vil have gang i forhandlinger om en egentlig klimatilpasningslov nu, siger klimaordfører Signe Munk.

Den skal binde fremtidige regeringer til at gennemføre "ambitiøse og langtidssikrede" løsninger, der kan beskytte Danmark mod især oversvømmelser.

- Klimaforandringerne betyder, at vi kommer til at se både havstigninger, oversvømmelser fra vandløb, stigende grundvand og flere skybrud, siger Signe Munk til Ritzau.

- Vi har brug for, at tilpasningen til det hænger sammen i en lovgivning, der sikrer, at Danmark bliver en klimasikker nation - uanset hvor vandet kommer fra. For det kommer, tilføjer hun.

I Dansk Industri (DI) er man helt enig med SF i, at planerne for klimatilpasning skal op i gear, lyder det fra underdirektør Karin Klitgaard.

Det forekommer ganske vist ikke sandsynligt, at Danmark vil opleve en katastrofe som i Tyskland, Belgien og Holland, fordi vores topografi og geografi er helt anderledes, anfører hun.

- Men erfaringerne fra de store skybrudsskader i hovedstadsområdet for ti år siden viser, at der kan ske skader for mange milliarder, siger Karin Klitgaard i en pressemeddelelse.

Det politiske arbejde med at lave en national klimatilpasningsplan er gået i gang - med støtte fra et bredt flertal i Folketinget.

Planen blev præsenteret sidst i 2020, og reelle politiske forhandlinger forventes at begynde i 2022. Formålet var ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) at sikre en klimatilpasning, som er klog, langsigtet, og som hænger sammen.

Men ifølge Signe Munk er det ikke nok. Der skal også en lov til.

- Loven skal sætte rammen for den plan, der skal laves efterfølgende. Altså hvordan det skal finansieres, og sikre, at al anden lovgivning ikke modarbejder klimatilpasning, siger hun.

- I dag er det enormt fragmenteret. Det betyder, at man kan lave klimatilpasning, der bare skubber problemet videre til en anden kommune eller en anden del af landet. En lov vil sikre, at det hele spiller sammen.

Indsatsen kommer til at koste milliarder, understreger Signe Munk.

- Derfor skal vi også finde finansiering, så det ikke er den enkelte kommune eller grundejer, der står med regningen.

Dansk Industri har en række forslag til at dæmme op for fremtidige skader.

- Her i landet er vi særligt udsat ved sammenfaldende hændelser som for eksempel skybrud og stormflod. Derfor er kystbeskyttelsen vigtig i Danmark i kombination med skybrudssikring, siger Karin Klitgaard.

Der er brug for flere og højere diger, sluser, opsamlingsbassiner til regnvand og brug for at lede regnvand væk fra kloakkerne i endnu højere grad end i dag, påpeger DI.

I juli 2011 blev især København ramt af et af de værste skybrud nogensinde herhjemme. Op til 135 millimeter regn blev der målt i hovedstaden. Skaderne løb op i mange milliarder kroner.

- Der vil være behov for penge fra staten eller en finansiering via afgift på forsikringer, som vi kender det fra stormflodsfonden, siger Karin Klitgaard.